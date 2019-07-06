- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
«Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
Владимир Зеленский раскрыл свое отношение к Минским соглашениям
Президент Украины обратил внимание на то, что так называемые Минские соглашения не подписывал ни он, ни его команда. Тем не менее Зеленский подчеркнул, что готов соблюдать все их пункты ради достижения мира. Об этом он рассказал в интервью DW.
«Мы готовы делать все, что написано в Минских соглашениях. Вы знаете, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир», — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что планирует напомнить жителям оккупированного Донбасса о том, что они – украинцы.
«Нужно с ними говорить, мы постоянно с ними говорим. Мы туда посылаем сигналы, говорим, что все мы украинцы. Мы все с ними одинаковые… Я думаю, что многие нас слышат. Я уверен в этом, или, скажем так, хотел бы в это очень сильно верить. Мы будем это делать насколько сможем долго, максимально», — заявил Зеленский.
Президент сообщил, что уже следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске будет посвящена демонтажу бетонных сооружений на позициях боевиков и ВСУ. По его словам, Украина высказала готовность сделать все за сутки, однако Россия и подконтрольные ей боевики попросту тянут время.
«Как только будет сигнал, мы начнем», — пообещал Зеленский.
Он добавил, что на следующем этапе переговоров стороны обсудят вопрос обмена пленными.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно восстанавливать Донбасс параллельно с завершением войны.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Освобождение Донбасса, Минские соглашения, Зеленский
- Кошевой развеял скандальный миф о Зеленском: «это личное дело каждого»
- 93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года
- В АТО процветает коррупция, а "волонтеры денег не берут, им за державу обидно"
- Порошенко сделал заявление о выборах в Мариуполе
- Армия РФ ударила по мирному Троицкому из минометов: ВСУ заставили боевиков считать "200-х"
- Кремль может превратить Донбасс в пустыню, а всех его жителей — в солдат или обслугу для солдат
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака10:30
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Новый офис президента: сроки и стоимость проекта10:00
- «Дали волшебный пендель»: Добкина не пустили на территорию России09:44
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев09:30
- Врачи предупредили о бактериях, живущих на смартфонах09:15
- Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей09:02
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе