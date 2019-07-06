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Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану
Марионетки Кремля на Донбассе после того, как бойцы украинских спецслужб схватили в Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию бывшего главаря ПВО «ДНР» Цемаха, разволновались не на шутку. В частности, как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на сообщение донецкого блогера в «Твиттер» «Фашика Донецкого», главари «ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник усилили свою охрану после такого события.
Как известно, в конце июня месяца спецслужбы Украины сделали самую настоящую шумиху на территории оккупированного Донбасса. Речь идет о том, что бойцы СБУ схватили в Снежном, а после этого через блокпосты «Донецкой народной республики» вывезли на подконтрольную Киеву территорию занимающего в свое время высокую военную должность в рядах «ДНР» Цемаха, который является ценным свидетелем в трагедии рейса МН17.
Такого рода «шорох» весьма насторожил главных террористов Донбасса – Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. В результате панического состояния последний увеличил собственную охрану в три раза, а первый – в два. «Денис Пушилин усилил личную охрану в три раза, а Леонид Пасечник – в два. Также была поднята зарплата охране на 30 процентов», - подытожил блогер.
Теги: Донбасс, охрана , ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник
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