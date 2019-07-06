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Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-17
06.07.2019 16:00
Экс-«начальник бригады противовоздушной обороны» «ДНР» из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах, известный по позывному «Борисыч» в интервью признался, что был свидетелем падения малайзийского «Боинга» MH17, сбитого подразделениями НВФ в июле 2014 года.
Об этом сказано на канале Раменского отделения российской партии «Родина.
Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах рассказывает, как падал самолет с 298 гражданскими. При этом он с улыбкой на лице повторяет популярный фейк пропаганды РФ, что МН17 сбили «сушки» — Су-25 ВСУ и добавляет:
«Я этого пацана вытаскивал. Я этот „Бук“ прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, НВФ
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