Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО

06.07.2019 21:01

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой ОВГА разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Так, чиновник отметил:

«Насколько я знаю, президент во время визита в Краматорск дал такое поручение. Посмотрим, что может сделать новая ВГА, но мне кажется, что ничего из этого не выйдет».

По мнению Грымчака, выплата пенсий в ОРДЛО невозможна из-за отсутствия органов украинской власти и банков в неподконтрольных Украине районах.

Кроме того, он уточнил, что Украина уже пыталась возобновить выплаты пенсий с помощью Красного Креста:

«Такого механизма нет. Мы пробовали это сделать через Красный Крест, но у них нет столько людей и возможностей для того, чтобы обеспечить пенсии на оккупированных территориях».

Источник: https://donpress.com