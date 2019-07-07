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Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения, вновь нарушив режим прекращения огня
Об этом говорится в традиционной утренней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Сообщается, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого восемь раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение — минометы калибров 120 и 82 мм.
В полосе ответственности «Восток» оккупанты 16 раз обстреливали позиции ВСУ и нарушали режим тишины. Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Павлополю, Богдановке и Широкино; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Гнутово; из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — неподалеку Старогнатовки; из вооружения БМП и стрелкового оружия — вблизи Водяного; из крупнокалиберного пулемета — в районе населенного пункта Красногоровка и с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия — на окраине Пищевика.
Также использовали минометы калибра 120 мм рядом с Лебединским и минометов калибра 82 мм вблизи Марьянки.
В полосе ответственности «Север» оккупанты также нарушили режим тишины, там позиции наших защитников были обстреляны 10 раз. Из запрещенных минометов калибра 82 мм террористы «Л-ДНР» открывали огонь по позициях ВСУ возле Хутора Вильного и вблизи Новолуганское, а с миномета калибра 120 мм неподалеку Светлодарска.
Также неподалеку Новолуганское были зафиксированы атаки из крупнокалиберных пулеметов, а возле Южного зафиксировали обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Новгородское обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине населенного пункта Зайцевое использовали гранатометы различных систем; с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия стреляли на окраине населенного пункта Шумы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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