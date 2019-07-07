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Архив - Донецкая область

Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий

07.07.2019 14:02
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Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий

В штабе Объединенных сил напомнили, где на Донбассе нельзя вести предвыборную агитацию.

Для кандидатов в депутаты во время избирательной кампании в Верховную Радуутвержден порядок посещения зоны Операции объединенных сил на Донбассе для встреч с избирателями. Это же касается и их доверенных лиц или уполномоченных лиц партий, сообщают в ООС.

Отмечается, что лицам, которые зарегистрированы или постоянно проживают в районе проведения ООС, отдельного разрешения для передвижения в пределах подконтрольной территории не нуждаются.

"Для получения разрешения на пребывание в районе проведения Операции объединенных сил лицу необходимо обратиться к командованию ООС с письменным заявлением, в котором указать свои паспортные данные, цель, дату и населенные пункты, которые планирует посетить, данные на транспортное средство, контактный номер телефона. К заявлению прилагаются копии паспорта гражданина Украины, удостоверение кандидата в народные депутаты, доверенного лица кандидата или др. В случае принятия решения о пересечении линии разграничения и выезда на временно неподконтрольные территории, необходимо получить Разрешение физическому лицу, в соответствии со Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. Получение соответствующего разрешения осуществляется через веб-портал СБУ", – говорится в сообщении.

Также военные напомнили, что предвыборная агитация запрещена на территории воинских частей, поэтому с такой целью туда вход кандидатам в депутаты и их доверенным лицам воспрещен.

"Встречи этих лиц с избирателями организовываются соответствующей окружной избирательной комиссией совместно с командиром воинской части с обязательным уведомлением не позднее, чем за три дня до дня встречи всех уполномоченных лиц партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе, или их доверенных лиц в соответствующем одномандатном округе", – добавили в ООС.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, депутаты, кандидаты, ООС
 
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