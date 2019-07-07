- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ11:49
- Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ11:12
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои10:30
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
Кандидат в народные депутаты Сергей Сивохо рассказал, что по приходу в Раду собирается реализовать главную мечту украинцев
Об этом говорится на странице «Слуга народа – Сергей Сивохо» в Facebook.
«Самое важное – мы хотим провести закон об отзыве депутатов. Если человек не справляется – вы его выдвинули, вы его и задвините. Когда будет механизм по отзыву депутатов, тогда они и будут шевелиться», — отметил он.
В то же время Сивохо рассказал о стратегии по возвращению оккупированного Донбасса.
«Нам нужно переломить отношения к нашим донецким людям и показать тем, кто остался, что отношение изменилось. Нужно создать все условия для обратного присоединения Донбасса», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, известный украинский шоумен решил принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа», которые состоятся 21 июля. Кандидат баллотируется от 49 избирательного округа в Донецкой области.
Сивохо пребывает в рабочей поездке на своем родном Донбассе, встречается в избирателями. О том, как его встречают, артист поделился на своей странице в социальной сети Facebook.
«Если баллотируется – значит, чего-то хочет сделать. Побольше новых людей в политике будет лучше», – так комментируют житель Донецкой области встречи с Сивохо.
Сам он считает, что люди устали терпеть и не будут молчать: «Люди хотят перемен и готовы за них бороться». Также кандидат в народные депутаты считает, что украинцы несмотря ни на что не теряют оптимизма и продолжают улыбаться.
Шоумен рассказал, что накануне он с волонтерами «Слуги Народа» из Дружковки и Константиновки посетили фестиваль юмора, который состоялся в Славянске.
«А еще главное встретился с командой Лиги смеха «Свой формат» из дружковского дома-интерната. Супер позитивные ребята. Круто, что получилось организовать поездку», – поделился Сергей Сивохо.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, план
- Кремль может превратить Донбасс в пустыню, а всех его жителей — в солдат или обслугу для солдат
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
- "Надеюсь, что он недолго пробегает", — Невзоров о Плотницком
- Освобождать Донбасс в ходе ООС украинские морпехи будут по-новому
- Мнение эксперта: Украина может освободить Донбасс в течение нескольких недель
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ11:49
- Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ11:12
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои10:30
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю22:41
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы20:40
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО
- В Украине решили запретить часть денег