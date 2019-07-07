Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»

07.07.2019 20:20

Кандидат в народные депутаты Сергей Сивохо рассказал, что по приходу в Раду собирается реализовать главную мечту украинцев

Об этом говорится на странице «Слуга народа – Сергей Сивохо» в Facebook.

«Самое важное – мы хотим провести закон об отзыве депутатов. Если человек не справляется – вы его выдвинули, вы его и задвините. Когда будет механизм по отзыву депутатов, тогда они и будут шевелиться», — отметил он.

В то же время Сивохо рассказал о стратегии по возвращению оккупированного Донбасса.

«Нам нужно переломить отношения к нашим донецким людям и показать тем, кто остался, что отношение изменилось. Нужно создать все условия для обратного присоединения Донбасса», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, известный украинский шоумен решил принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа», которые состоятся 21 июля. Кандидат баллотируется от 49 избирательного округа в Донецкой области.

Сивохо пребывает в рабочей поездке на своем родном Донбассе, встречается в избирателями. О том, как его встречают, артист поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если баллотируется – значит, чего-то хочет сделать. Побольше новых людей в политике будет лучше», – так комментируют житель Донецкой области встречи с Сивохо.

Сам он считает, что люди устали терпеть и не будут молчать: «Люди хотят перемен и готовы за них бороться». Также кандидат в народные депутаты считает, что украинцы несмотря ни на что не теряют оптимизма и продолжают улыбаться.

Шоумен рассказал, что накануне он с волонтерами «Слуги Народа» из Дружковки и Константиновки посетили фестиваль юмора, который состоялся в Славянске.

«А еще главное встретился с командой Лиги смеха «Свой формат» из дружковского дома-интерната. Супер позитивные ребята. Круто, что получилось организовать поездку», – поделился Сергей Сивохо.

Источник: https://politeka.net