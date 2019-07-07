- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ11:49
- Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ11:12
У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму
Советник Владимира Зеленского считает, что отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные, и после парламентских выборов «Слуга народа» будет инициировать в Верховной Раде создание комитета по оккупированным территориям. Об этом Даниил Гетманцев рассказал в прямом эфире телеканала ATR.
«На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», – заявил советник президента по экономическим вопросам.
Гетманцев прояснил стратегию действий новой власти относительно оккупированных территорий.
«Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны», – сообщил Гетманцев.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Крым, план, Зеленский
- Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма
- Артеменко предложил новый «план» по Крыму
- Есть все основания привлечь депутата Артеменко к ответственности за его "план" по Крыму
- Власть разрабатывает план выведения украинских военных из Крыма
- Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма
- Четкого плана по возвращению Крыма Украина не имеет. ВИДЕО
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Зеленский записал эмоциональное обращение к украинцам и Путину. ВИДЕО13:56
- У НСЖУ засудили ідею телемосту NewsOne з "Росією 24"13:43
- Скандал с выборами в ВР: Верховный суд озвучил вердикт будущей политике13:32
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Как работает земельная децентрализация?13:15
- «Держим голову холодной»: Данилюк прокомментировал проведение скандального телемоста с РФ12:49
- Наступление Путина: украинцев предупредили о масштабном вторжении РФ, «сотни тысяч на границе»12:30
- Ведущий грузинского телеканала обматерил Владимира Путина в прямом эфире12:15
- Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным12:01
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз