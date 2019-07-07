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"В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков на своей странице в социальной сети сообщил о тревожном затишье в Донецке. Согласно данным Стрелкова, на улицах города всю ночь находились патрули боевиков. "Без комментариев - они не нужны. П. С. В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - зловеще сообщил наемник на своей странице в социальной сети "Вконтакте". При этом один из пользователей отметил, что патрули боевиков находятся в населенном пункте Седово в 40 километрах от фронта. "Ладно в Донецке, но в Седово, в 40 км от фронта, полиционеров, включая СОБР с РПК, в том числе на улицах... Зачем??? Режимный объект? Я сделал вывод, что с целью струшивания денег с отдыхающих", - сообщают очевидцы.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, сеть, Гиркин
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