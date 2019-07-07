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ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ
Бойцы легендарной группы "К-2" из 54-й механизированной бригады ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции врага под Хутором Вольным.
У оккупанта серьезнейшие потери. Кадры мощной "ответки" обнародовал в Facebook известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA". ВСУ полностью разгромили позицию врага рядом с Хутором Вольным. Это стало "ответкой" на смертельный удар ПТУРом по медицинскому автомобилю.
Группа "К-2" с помощью дрона нанесла ювелирные удары по объектам террористов "ЛНР”. "Сравнивают с землей, до основания, ниже фундамента, вместе с оружием, боеприпасами и живой силой", - прокомментировал боевую операцию ВСУ Мысягин. Он отметил, что населенный пункт у Хутора Вольное оккупанты фактически превратили в свою укрепленную позицию.
По переднему краю были оборудованы ДЗОТ (огневая точка) и блиндажи. Само село было испещрено окопами, а дома мирных жителей "ЛНРовцы" захватили, превратив в склады боеприпасов, КСП взвода и личное жилище. "Боевая-разведывательная группа "К-2" из 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям", - рассказал волонтер. С его слов, в результате удара были полностью разгромлены ДзОТ, блиндаж, склад с боеприпасами, жилое помещение. Кроме того, были ликвидированы 3 террориста "ЛНР", еще 4 ранены.
"Достали врага везде.Подвалы не помогли, достали и там", - поделился информацией Мысягин.
"Блиндаж и бывший склад с боеприпасами догорали еще очень долго. Ювелирно и точно, все по целям. Пустые окопы не тронули, смысла нет тратиться на них. Все только по заранее выбранным целям.Ни одна "птичка" не ушла в сторону", - отметил мастерство бойцов ВСУ волонтер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ЛНР, ВСУ
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