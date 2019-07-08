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Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, гаубицы, минометы. Среди перечисленного есть вооружение неустановленного типа. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«4 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня (БМ-22 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска), 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 11 буксируемых гаубиц (2A65 — 5 ед., Д-30 «Лягушка» — 6 ед.) и 4 противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм) в районе Хрустального; 2 самоходные гаубицы (2С1) в жилом районе н. п. Широкое (34 км к юго-востоку от Луганска).
Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Луганской области 3 июля по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 24 танка на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска); 6 танков на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска); 14 танков на полигоне неподалеку от н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска); и 35 танков и 42 буксируемые гаубицы или минометы (неустановленного типа) на полигоне возле Мирного.
Другое зафиксированное вооружение: 3 июля на основе имеющихся данных воздушного наблюдения обнаружено 18 самоходных гаубиц или минометов (неустановленного типа) и 29 буксируемых гаубиц или минометов (неустановленного типа) на полигоне вблизи Бугаевки».
Теги: Донбасс, война, вооружение, ДНР, ЛНР
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