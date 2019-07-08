Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены

08.07.2019 10:02

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 16 раз нарушили «режим тишины» и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» подразделения НВФ 10 раз обстреляли украинские позиции. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они накрывали огнем позиции вблизи Широкино; из вооружения БМП — в районе Богдановки; из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия — в районе Водяного; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи Красногоровки; из гранатометов различных систем — возле Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 6 раз нарушил «режим тишины». Из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120 мм — в районе Попасной и Золотого-4; из противотанкового ракетного комплекса — в районе Майорского; из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле Пивденного.

В результате обстрелов погиб один военный, двое получили боевую травму, еще один ранен.

По данным разведки 7 июля двух оккупантов членов НВФ уничтожили.

С начала текущих суток противник три раза обстрелял украинские позиции возле н.п. Водяное и Новолуганское.

Источник: https://donpress.com