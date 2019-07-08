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Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова, сказанные главой Администрации президента Андреем Богданом, относительно важности функционирования русского языка на территории Донецкой и Луганской областей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Ліга.net».
В частности, глава АП отметил, что украинская власть должна начать говорить с жителями Донбасса на том языке, который для них является более понятным. Конечно же, речь шла о русском. Андрей Богдан считает, что только так власть нашей страны может наладить доверительные отношения с населением вышеуказанных областей. То есть, он выступил за предоставление русскому языку на территории Донбасса статуса официального.
В свою очередь, Павел Климкин отметил, что в этом нет никакой надобности. Ведь на Донбассе и так преимущественно говорят на русском языке. «Я считаю, что там всё равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало», - добавил Павел Климкин.
Теги: Украина, Донбасс, русский язык, Климкин
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