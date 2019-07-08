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Архив - Донецкая область

На Донбассе серьезная авария на водоводе

08.07.2019 21:30
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На Донбассе серьезная авария на водоводе

Сегодня на Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, в связи с чем приостановлена подача воды в Константиновку Донецкой области и на 50% ограничена подача воды в Дружковку и Краматорск. Об этом сообщило коммунальное предприятие Компания «Вода Донбасса».

В компании отметили:

«Сегодня произошел порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода, который обслуживает Славянское региональное производственное управление. На время проведения ремонтных работ приостановлена подача воды городу Константиновка. Подача воды в города Дружковка и Краматорск сокращена на 50%».

Как стало известно, ремонтные бригады начали восстановительные работы, которые продлятся до окончания ликвидации повреждения и запуска водовода.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вода, авария, Вода Донбасса
 
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