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Архив - Донецкая область

«Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке

08.07.2019 07:10
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«Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке

Убийца украинских защитников, один из первых главарей террористической, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин, он же Стрелков, на своей странице в социальной сети рассказал о неком тревожном затишье в городе Донецке. 

Как информирует replyua.net, согласно обнародованной Игорем Стрелковым информации, на улицах города Донецка всю ночь находились патрули террористов. В частности, он написал: «Без комментариев – они не нужны. В Донецке наблюдается тревожное затишье. Ночью на улицах ходят патрули».

В это же время такое сообщение террориста взялся прокомментировать один из пользователей, который подчеркнул, что патрули террористов находятся в населенном пункте Седово, что в сорока километрах от линии фронта. Очевидцы пишут: «Ладно, в Донецке еще можно понять, но в Седово, в сорока километрах от фронта, полиционеров, включая СОБР с РПК, в частности на улицах… Зачем это все??? Это режимный объект? Думаю, что все это делается с целью сбивания денег с людей, которые там отдыхают».



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
 
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