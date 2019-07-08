- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
- Тимошенко рассказала, как власть должна относиться к переселенцам ОРДЛО15:17
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации
Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и нардеп ВР Надежда Савченко планирует поехать на неподконтрольную украинским властям территорию для проведения предвыборой агитации. Об этом она сообщила в комментарии «Новостям Донбасса».
Так, Савченко отметила:
«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне, в конце-концов, выдадут пропуск [для пересечения линии соприкосновения], который следовало бы выдать всем кандидатам [на округе]».
Она отметила, что из 2600 избирателей, зарегистрированных на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек и добавила:
«Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зейцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском тут. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории».
По ее словам, она планирует «ехать на ту территорию и говорить с людьми», потому что «это наша территория, они имеют право голоса».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, агитация, ОРДЛО, Савченко
- По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.
- Боевики усиливают позиции под Горловкой: опубликовано видео
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ
- Штаб АТО предупредил: в Макеевке может рвануть!
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
- Тимошенко рассказала, как власть должна относиться к переселенцам ОРДЛО15:17
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений21:04
- Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине20:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского19:58
- "У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде19:41
- «Вы все герои»: Туск обратился к украинцам19:20
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности