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Архив - Донецкая область

Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации

08.07.2019 20:14
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Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации

Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и нардеп ВР Надежда Савченко планирует поехать на неподконтрольную украинским властям территорию для проведения предвыборой агитации. Об этом она сообщила в комментарии «Новостям Донбасса».

Так, Савченко отметила:

«Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне, в конце-концов, выдадут пропуск [для пересечения линии соприкосновения], который следовало бы выдать всем кандидатам [на округе]».

Она отметила, что из 2600 избирателей, зарегистрированных на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек и добавила:

«Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Зейцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском тут. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории».

По ее словам, она планирует «ехать на ту территорию и говорить с людьми», потому что «это наша территория, они имеют право голоса».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, агитация, ОРДЛО, Савченко
 
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