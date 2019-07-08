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Тимошенко рассказала, как власть должна относиться к переселенцам ОРДЛО
Украинский политик Юлия Тимошенко в ходе прямого эфира на телеканале «Украина» заявила, что политика новой власти в отношении временно перемещенных лиц должна исходить из того, что все украинцы должны быть равны в своих правах.
Как информирует replyua.net, политик утверждает, что нужно возобновить социальные выплаты, гарантировать переселенцам права голоса, а также обеспечить их работой и жильем. Согласно ее словам, новая власть должна возобновить все социальные выплаты, прежде всего, выплату пенсий.
Лидер ВО «Батькивщина» пояснила: «Украина не может отказываться от своих же людей, даже тех, которые по тем, или иным причинам не смогли выехать из ОРДЛО. Ведь это все равно Украина». При этом политик подчеркнула, что переселенцы лишены многих гражданских прав: «Как можно их лишить права голоса только из-за того, что они переехали с оккупированных территорий Донбасса? Это нарушение Конституции. Это полная дискриминация».
Кроме того, Юлия Владимировна настаивает на том, чтобы переселенцам Донбасса предоставляли жилье и работу. Она заявила: «Даже во время кризиса мы закладывали финансовые ресурсы. Мы выкупали за низкую цену недостроенные дома. Мы их достраивали и предоставляли людям».
Теги: Донбасс, власть, переселенцы, Тимошенко, ОРДЛО
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