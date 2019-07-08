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Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
Владимир Зеленский не исключает возможности снятия экономической блокады с оккупированной территории Донбасса. Однако, у украинского президента есть одно важное условие
Во время совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве президент заявил, что Украина может снять с Донбасса экономическую блокаду.
При этом Зеленский подчеркнул, что для этого боевики «Л/ДНР» должны вернуть под контроль Киева все захваченные предприятия Донбасса.
«Это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева», — заявил президент.
Зеленский также выразил уверенность в том, что на Донбассе возможно добиться прекращения огня.
«Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю – не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди – много работы по восстановлению Донбасса», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский расширит список должностей топ-чиновников, которые подлежат люстрации.
Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Он сообщил, что президент в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении субъектов, подлежащих люстрации.
«На этой неделе президент Украины уже внес в Верховную Раду еще один законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда относительно определения подсудности дел, чтобы не попал в него весь хлам, а сосредоточиться в приоритетах на тех делах, которые действительно важны для Украины», — рассказал Стефанчук.
Он также добавил, что в данный момент президент дорабатывает и еще одну инициативу.
«Еще одна инициатива президента, которую мы дорабатываем сейчас, о том, что много кто говорит, что президент там как-то противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации. Включая президента, народных депутатов и всех высших топовых чинов, которые существуют в Украине», — рассказал Стефанчук.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, блокада, ОРДЛО, Зеленский
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