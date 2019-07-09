"Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности

09.07.2019 07:30

По информации пресс-службы ООС, вблизи населенного пункта Новотроицкого Донецкой области волонтер-медик получил ранения в результате взрыва.

В понедельник, 8 июля, на Донбассе вблизи поселка Новотроицкого получил ранения волонтер-медик в результате взрыва, который произошел после обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Как рассказали в пресс-службе штаба ООС, мужчина 1995 года рождения с ранениями был доставлен в Днепр, передает издание "Диалог.UA".

Сообщается, что после ранения пострадавшему оказали помощь военные медики ВСУ, после чего мужчину отправили за пределы проведения Операции объединенных сил для получения медицинской помощи. В Волновахе Донецкой области волонтера поместили в травматическое отделение, после чего подготовили к транспортировке в областную клиническую больницу имени Мечника в Днепре.