«Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО

09.07.2019 08:29

В сети опубликовано видео, на котором показано, как через Ростовскую область России в ОРДЛО перебрасывается военная техника — около двух десятков бронетранспортеров.

Соответствующую видеозапись у себя в Twitter-аккаунте показал пользователь IgorGirkin, передает donpress.com.

По словам пользователя, по свидетельствам очевидцев переброска техники происходила 7 июля.