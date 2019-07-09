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Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»
На временно оккупированных территориях Донецкой области цены на продукты продолжают расти. При этом зарплаты и пенсии не поднимаются. Люди возмущены и готовы к открытому бунту.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В июне главари «ДНР» заявили, что в ближайшее время будут подняты зарплаты и пенсии. Однако, как оказалось, зарплаты и пенсии подняты не были, а цены на продукты питания очень ощутимо поднялись. При этом качество товаров крайне низкое.
Жители временно оккупированного Донецка и других городов обсуждают происходящее в соцсетях. Многие из них готовы к открытому бунту и призывают «сделать забастовку всем народом»:
«Цены на колбасу и морепродукты. Пенсии и зарплаты добавили не всем, а цены подскочили для всех. Супер»
«В Рыбка моя, перемороженный, 100раз размороженый, вонючий окунь морской — 340р, за кг. А на фото 200р, где это, что за чудо? Быть не может!!! Не, верю!!»
«Нужно делать забастовку всем народом»
«Ну примерно как в Московской области цены)».
Теги: Донецк, Донбасс, протест, зарплата, рост цен, продукты, повышение, ДНР, соцсети, пенсии
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