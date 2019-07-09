Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»

09.07.2019 10:49

На временно оккупированных территориях Донецкой области цены на продукты продолжают расти. При этом зарплаты и пенсии не поднимаются. Люди возмущены и готовы к открытому бунту.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В июне главари «ДНР» заявили, что в ближайшее время будут подняты зарплаты и пенсии. Однако, как оказалось, зарплаты и пенсии подняты не были, а цены на продукты питания очень ощутимо поднялись. При этом качество товаров крайне низкое.

Жители временно оккупированного Донецка и других городов обсуждают происходящее в соцсетях. Многие из них готовы к открытому бунту и призывают «сделать забастовку всем народом»:

«Цены на колбасу и морепродукты. Пенсии и зарплаты добавили не всем, а цены подскочили для всех. Супер»

«В Рыбка моя, перемороженный, 100раз размороженый, вонючий окунь морской — 340р, за кг. А на фото 200р, где это, что за чудо? Быть не может!!! Не, верю!!»

«Нужно делать забастовку всем народом»

«Ну примерно как в Московской области цены)».