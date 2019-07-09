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Архив - Донецкая область

Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны

09.07.2019 09:52
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Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны

Главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушили и Леонид Пасечник после захвата СБУ боевика «ДНР» Цемаха, причастного к обстрелу «Боинга» из «Бука», срочно увеличили количество личной охраны.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, после захвата СБУ бывшего командира «ПВО ДНР» Цемаха, причастного к обстрелу из «Бука» рейса «Боинга» МН17, главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник срочно увеличили число своей личной охраны, а также их «денежное содержание». Подчеркивается, что Пушилин увеличил охрану на в три раза, Пасечник – два. Кроме того, «денежное содержание»охране увеличили на 30%.



Теги: Донбасс, Боинг, боевик, СБУ, охрана , захват, ДНР, ЛНР, ПВО, Пушилин, Пасечник
 
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