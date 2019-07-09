«Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа

09.07.2019 21:58

На неподконтрольной Украине территории Донетчины комендантский час отменять не планируют. Такую информацию озвучил главарь «ДНР» Денис Пушилин во время общения с многодетными семьями в Донецке, пишет ДонПресс.

В частности он заявил, что является сторонником отмены комендантского часа, но аргументы «силовиков» перевешивают.

«Сейчас комендантский час мы сократили, но на самом деле вопросы безопасности диктуют, что он актуален. Сам лично сторонник, чтобы комендантского часа не было. Но аргументация наших „силовиков“ пока сильнее. Они говорят, что количество преступлений выше как раз в тот период, который больше всего настаивают сократить, а именно — с 23:00 и до 01:00», — объяснил Пушилин.

В то же время, «глава» с оптимизмом отметил, что благодаря действию ограничений «некоторых видов преступлений просто не стало», однако не уточнил, каких именно. Пушилин заверил, что «как только появится возможность», комендантский час будет сначала сокращен, а затем отменен вовсе.

В отличие от «главы» «государства» местные жители сообщают о криминогенной обстановке. В частности, недавно в соцсетях обсуждалась информация о возможном закрытии двух исправительных колоний в Горловке и условно-досрочном освобождении заключенных.