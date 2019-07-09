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Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс
Стало известно о том, что "министр транспорта" "ДНР" Дмитрий Подлипанов заявил, якобы уже в этом году может появиться железнодорожное сообщение с российскими городами.
Так, Дмитрий Подлипанов заявил, что сейчас совместно с российской стороной прорабатывается данная возможность. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Новости Донбасса".
Помощник террористов сказал, что они проводят работу по подготовке персонала, а также материальной базе для того, чтобы осуществлять пассажирские перевозки. Отмечается, что в случае успешного исполнения плана, включая соблюдение условий договоренностей, железнодорожное сообщение с Российской Федерацией будет открыто уже в 2019 году. На данный момент из "ДНР" курсирует поезд до приграничной российской станции "Успенская".
Теги: Россия, Донбасс, министр, пассажиры, поезд, персонал, граница, транспорт, Донецкая железная дорога, ДНР
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