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На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения задерживают молодых людей, следующих с подконтрольной правительству Украины.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Проезд на временно оккупированные территории Донецкой области становится серьезным испытанием не только для пожилых и слабых здоровьем людей, но и для молодежи. Боевики на блокпостах задерживают молодых людей и подвергают их допросу «представителей МГБ ДНР» и представителей «МВД ДНР». В ходе допросов у молодых людей берут отпечатки пальцев, заставляют писать автобиографию и объяснительную, почему человек проживающий на подконтрольной правительству Украины территории следует на временно оккупированную территорию и что они делали на подконтрольной правительству Украины территории, если поездка была кратковременной. Кроме того, молодых людей фотографируют анфас и профиль. Допрос занимает более полутора часов.
Вот как описываю происходящее жители временно оккупированных территорий:
«Проезд через КПП ДНР с пропиской в Киеве или других городах Украины»,
«МГБ в этом плане бояться не стоит — просто будет длительная беседа. А вот МВД… Вчера при прохождении блокпоста на Майорске парня-студента, ехавшего с харьковской пропиской, МГБ распрашивало примерно 10-15 минут, а вот полицейский вагончик — 1,5 часа, с обкаткой пальчиков, фото в анфас-профиль и написанием объяснительной о цели поездки и автобиографии».
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, МВД, допрос, молодежь, блокпост, ДНР, боевики, КПП, МГБ
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