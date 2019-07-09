На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев

09.07.2019 09:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения задерживают молодых людей, следующих с подконтрольной правительству Украины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Проезд на временно оккупированные территории Донецкой области становится серьезным испытанием не только для пожилых и слабых здоровьем людей, но и для молодежи. Боевики на блокпостах задерживают молодых людей и подвергают их допросу «представителей МГБ ДНР» и представителей «МВД ДНР». В ходе допросов у молодых людей берут отпечатки пальцев, заставляют писать автобиографию и объяснительную, почему человек проживающий на подконтрольной правительству Украины территории следует на временно оккупированную территорию и что они делали на подконтрольной правительству Украины территории, если поездка была кратковременной. Кроме того, молодых людей фотографируют анфас и профиль. Допрос занимает более полутора часов.

Вот как описываю происходящее жители временно оккупированных территорий:

«Проезд через КПП ДНР с пропиской в Киеве или других городах Украины»,

«МГБ в этом плане бояться не стоит — просто будет длительная беседа. А вот МВД… Вчера при прохождении блокпоста на Майорске парня-студента, ехавшего с харьковской пропиской, МГБ распрашивало примерно 10-15 минут, а вот полицейский вагончик — 1,5 часа, с обкаткой пальчиков, фото в анфас-профиль и написанием объяснительной о цели поездки и автобиографии».