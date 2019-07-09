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Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" понесли существенные потери среди личного состава в ходе успешной контратаки ВСУ на Донбассе.
За прошедшие сутки, 8 июля, гибридная армия Российской Федерации 17 раз нарушила режим прекращения огня на Востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что враг 7 раз атаковал ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, оккупанты РФ открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По сообщению штаба ООС, вследствие вражеских обстрелов потерь со стороны украинских военных не зафиксировано. Также на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Данные разведки гласят, что 8 июля два оккупанта были уничтожены и трое ранены.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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