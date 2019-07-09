Под Мариуполем подорвался медик-волонтер

09.07.2019 19:18

Вчера, 8 июля, недалеко от населенного пункта Новотроицкое произошел взрыв, в результате которогопострадал медик-волонтер.

Об этом сообщает 0629

Это случилось около 5 утра. Ранения получил 24-летний волонтер-медик.

Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Его подготовили его к дальнейшей транспортировке.

Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем – в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр.