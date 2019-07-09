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Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»

09.07.2019 13:48
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Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»

Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, находящихся под контролем НВФ, собрались значительные очереди на Бахмутском направлении.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении в 09:15 собралось около 118 авто и 480 человек пешей очереди, при этом члены НВФ пропускают очень медленно:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.15 на пункте пропуска 180 автомобилей, 76 автобусов и микроавтобусов, до 480 человек пешей очереди»

«Опять пропускают медленно, вчера на это время было 140 пеших»

При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил сегодня не слишком большие очереди:

«8−00 Каргил, основная на мосту, льготная машин 70, пешая очередь человек 100»;

«10−45 Каргил в Украину: Общая 80, льгота 60»;

«Из Донецка — основная до моста, льгота 30 машин»

По ситуации на КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении информации нет.

На Мариупольском направлении в Гнутово в сторону Донецка также. не слишком большие очереди:

«7−15 Октябрь в сторону Мариуполя, основная до камышей, льготная до середины подъема»;



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, транспорт, КПП, КПВВ, очереди, ОРДО, НВФ
 
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