- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях
В социальной сети сообщили об “экономическом прорыве” в так намазываемой "ДНР", где на самом деле лишь повысили цена на продукты питания.
Пользователь Twitter Хочу домой рассказал об экономической катастрофе в "ДНР", ссылаясь на пост местного издания, лояльного к боевикам, передает "Диалог.UA".
В частности, на оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышение зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания. Уточняется, что некоторые позиции продуктовой корзины выросли в цене почти в два раза. Также ожидается повышение оплаты за проезд в общественном транспорте. Также стало известно о решении “отправлять на пенсию” мирное население Донбасса возрастом после 55 лет. Программу увольнения лиц предпенсионного возраста планируется реализовать за 2-3 месяца. “Что-то непонятное творится в “республике” в последнее время. Разве только в последнее? Все 5 лет с приходом русского мира”, – комментирует блогер.
Теги: экономика, Донбасс, пенсионер, зарплата, катастрофа, рост цен, ДНР, соцсети, продукты
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»
- Как заработать в “ДНР”
- Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать