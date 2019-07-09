В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях

09.07.2019 12:51

В социальной сети сообщили об “экономическом прорыве” в так намазываемой "ДНР", где на самом деле лишь повысили цена на продукты питания.

Пользователь Twitter Хочу домой рассказал об экономической катастрофе в "ДНР", ссылаясь на пост местного издания, лояльного к боевикам, передает "Диалог.UA".

В частности, на оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышение зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания. Уточняется, что некоторые позиции продуктовой корзины выросли в цене почти в два раза. Также ожидается повышение оплаты за проезд в общественном транспорте. Также стало известно о решении “отправлять на пенсию” мирное население Донбасса возрастом после 55 лет. Программу увольнения лиц предпенсионного возраста планируется реализовать за 2-3 месяца. “Что-то непонятное творится в “республике” в последнее время. Разве только в последнее? Все 5 лет с приходом русского мира”, – комментирует блогер.