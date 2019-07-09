Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях

09.07.2019 12:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях

В социальной сети сообщили об “экономическом прорыве” в так намазываемой "ДНР", где на самом деле лишь повысили цена на продукты питания.

Пользователь Twitter Хочу домой рассказал об экономической катастрофе в "ДНР", ссылаясь на пост местного издания, лояльного к боевикам, передает "Диалог.UA".

В частности, на оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышение зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания. Уточняется, что некоторые позиции продуктовой корзины выросли в цене почти в два раза. Также ожидается повышение оплаты за проезд в общественном транспорте. Также стало известно о решении “отправлять на пенсию” мирное население Донбасса возрастом после 55 лет. Программу увольнения лиц предпенсионного возраста планируется реализовать за 2-3 месяца. “Что-то непонятное творится в “республике” в последнее время. Разве только в последнее? Все 5 лет с приходом русского мира”, – комментирует блогер.



Теги: экономика, Донбасс, пенсионер, зарплата, катастрофа, рост цен, ДНР, соцсети, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх