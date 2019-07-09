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Архив - Донецкая область

В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»

09.07.2019 12:29
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В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области на прошедшей неделе члены НВФ устроили тотальную проверку местных жителей.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», передает donpress.com.

По оперативным данным группы, в течение последней недели местные «власти» несколько раз проводила «фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке и окрестностях с проверкой документов, транспортных средств и «тотальной проверкой» отдельных районах города, вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих.

Как сообщает ИС, к мероприятиям привлекались как силы и средства местной «полиции», так и подразделения НВФ типа «военной комендатуры».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, полиция, документы, транспорт, проверка, обыск, мобильник, НВФ
 
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