В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля

09.07.2019 13:12

Во временно оккупированной Макеевке на проспекте 250-летия Донбасса произошло ДТП в результате которого пешехода переехали два автомобиля.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке на проспекте 250-летия Донбасса произошло шокирующее ДТП. На проезжую часть выбежал 35-летний мужчина, на которого совершил наезд автомобиль «Фольксваген LT–35». В результате наезда мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него повторно наехал автомобиль «Шевроле Лачетти».

От полученных травм мужчина скончался на месте.