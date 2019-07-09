В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией

09.07.2019 16:11

В 2019 главари ОРДО, якобы планируют запуск железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом сообщил так называемый «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«В соответствии с ранее запланированными мероприятиями по организации запуска пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении, в частности по территории России, Министерством транспорта ДНР совместно с российскими коллегами прорабатывается данная возможность. При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году. Сообщение будет осуществлять ГП „Донецкая железная дорога“».

По его словам, для обеспечения «международных маршрутов» предприятием проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.