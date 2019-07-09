В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово

09.07.2019 15:10

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, чтобы проехать в Седово, на курорт «ДНР» на Азовском море, нужно отстоять большую очередь к КПП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.

В частности, в местном паблике очевидец опубликовал фото, на котором показан размер очереди:

В комментариях жители неподконтрольной Донетчины высказывают возмущения:

Константин: «Очередь в болото»;

Денис: «Я не знаю, кем надо быть, чтоб ехать туда отдыхать, это же просто капец».

Некоторые пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к информации, и рассказывают о том, что проехали без очереди. «Не знаю, проехали вообще без очереди, может, это выходные. Ехала и подумала: что-то люди врут, реально проехали за 5 мин. И не только мы, но и знакомые все в один голос говорят, что все быстро и очередей нет», – пишет Екатерина.