В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена

09.07.2019 09:31

В ходе военных действий на Донбассе погиб боец ВСУ, освобожденный из плена НВФ «ЛДНР».

Об этом сообщила украинский волонтер Татьяна Руденька на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

Волонтер пишет:

«На фронте погиб один из тех, кто раньше был в плену и вернулся воевать».

Кроме того, она сообщила о недостатке самого необходимого для лечения раненых бойцов:

«Ребятам в госпитале не за что купить курсы химиотерапии (((Но это плохие новости для меня и еще кучки неравнодушных (((В остальных обычный понедельник! Офисный или отдыха! Пишу уже как в пустоту… для раненых всегда нужны — пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, йогурты, вода со спортивной крышкой, фрукты и овощи, домашняя еда, сыр/колбаса, печенье/конфеты, чай/кофе! Все это можно завезти на склад до Алена Тищенко со стороны лабораторного переулке! Из состава получают ребята по всем отделением! Кто хочет оплатить химию… дадим назначения доктора! Ну и скоро закупка на плен!».