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Архив - Донецкая область

Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ

09.07.2019 18:22
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Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ

Порядок ввоза товаров гражданами в ОРДЛО будет проработан украинской стороной в Трехсторонней контактной группе к сентябрю.

Об этом заявил замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь, передает donpress.com.

«Политическое руководство обращает внимание на улучшение и усиление работы с гражданами, которые находятся на временно оккупированных территориях. Сейчас прорабатываются эти механизмы. <…> За неделю-две это сложно подготовить. Думаю, на протяжении месяца-полтора», — заявил он.



Теги: Донбасс, ввоз товаров, оккупация, КПВВ, ОРДЛО, ООС
 
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