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Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском
Украина готова начать восстановление моста возле Станицы Луганской в ближайшее время.
Об этом президент сообщил СМИ на брифинге, передает "Диалог.UA".
Ранее Зеленский сделал важное заявление о выплате пенсий жителям "Л/ДНР". "Есть деньги в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для этого нужно, чтобы другая сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что им потребуется 8-10 дней. Мы готовы сделать это за 2-3 суток, но это должен быть параллельный процесс. Стороны договорились об этом. Мое предложение после того, что я там увидел, мы долго ждать не будем", – сказал президент. Владимир Зеленский отметил, что в Станице Луганской, где он побывал вчера вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском, местные жители, особенно пожилые люди, очень просили восстановить мост. По словам главы государства, мост планируется построить в течение месяца, и это будут делать гражданские. Также президент отметил, что сейчас люди пешком преодолевают расстояние между КПВВ и местом, где будет построен мост, поэтому он предложил новому главе Луганской ОГА организовать движение пассажирских электрокаров и автобусов по данному маршруту.
Теги: Донбасс, мост, выплата, восстановление, ДНР, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ, пенсии, Зеленский
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