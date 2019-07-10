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Архив - Донецкая область

Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ

10.07.2019 22:35
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Действия России в Украине четко отработанные в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Комментируя выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО, Тука отметил:

«На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов — очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19−20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек».

Чиновник добавил, что сейчас РФ делает особый упор на членов НВФ «в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Тука
 
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