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Архив - Донецкая область

«У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве

10.07.2019 17:00
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«У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве

В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети ВКонтакте.

Взволнованные луганчане написали, что слышали взрыв в центре города, предположительно, в доме, который местные называют «огурцом», примерно в 15:20.

Здание расположено по улице Магнитогорской, 2, недалеко от «Детского мира» и МЧС-1. Сейчас оно заброшено, а ранее принадлежало институту «Гипромтеплица».

«Новый взрыв на „огурце“. По городу сирены, в сторону взрыва едут машины скорой помощи»,

«Опять „огурец“ бухнул!»,

«Сильный бах, сейчас мигалки поехали»,

«Возле пожарной части я здесь рядом, у меня в квартире уши заложило»,

«С предпоследнего этажа дым и пыль валит».


По данным местных СМИ, взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители так называемого «МЧС» и кинологи «МВД ЛНР». По их данным, взрыв не спровоцировал пожара.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв
 
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