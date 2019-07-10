«У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве

10.07.2019 17:00

В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети ВКонтакте.

Взволнованные луганчане написали, что слышали взрыв в центре города, предположительно, в доме, который местные называют «огурцом», примерно в 15:20.

Здание расположено по улице Магнитогорской, 2, недалеко от «Детского мира» и МЧС-1. Сейчас оно заброшено, а ранее принадлежало институту «Гипромтеплица».

«Новый взрыв на „огурце“. По городу сирены, в сторону взрыва едут машины скорой помощи», «Опять „огурец“ бухнул!», «Сильный бах, сейчас мигалки поехали», «Возле пожарной части я здесь рядом, у меня в квартире уши заложило», «С предпоследнего этажа дым и пыль валит».



По данным местных СМИ, взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители так называемого «МЧС» и кинологи «МВД ЛНР». По их данным, взрыв не спровоцировал пожара.

Источник: https://donpress.com