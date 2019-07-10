Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва

10.07.2019 18:30

В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает Корреспондент.

По его словам, в домах города ударной волной едва не повыбивало стекла.

"От этого прилета весь дома во всём городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским ходором пошли", - говорится в подписи к видео.

При этом пока неизвестно, по какой причине прогремел взрыв и был ли он следствием боевых действий. Также в "ДНР" не сообщают о пострадавших в результате взрыва.

Источник: https://from-ua.com