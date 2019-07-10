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Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва
10.07.2019 18:30
В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает Корреспондент.
По его словам, в домах города ударной волной едва не повыбивало стекла.
"От этого прилета весь дома во всём городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским ходором пошли", - говорится в подписи к видео.
При этом пока неизвестно, по какой причине прогремел взрыв и был ли он следствием боевых действий. Также в "ДНР" не сообщают о пострадавших в результате взрыва.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Докучаевск, взрыв, ДНР
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