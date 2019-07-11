На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 6

11.07.2019 08:00

На протяжении минувших суток, 9 июля в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе разгорелись масштабные, кровопролитные бои между гибридной армией России и украинскими защитниками, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение сводки Штаба ООС от десятого июля.



В частности, в сообщении отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли сразу девять бойцов, из них пятеро «трехсотыми», а еще четверо получили боевые травмы. У террористов же, в это же время, три наемника ушли в «бригаду 200», а еще три стали «трехсотыми». При этом отмечается, что российские наемники за минувшие сутки 27 раз нарушили перемирие на Востоке Украины.



В одиннадцати случаях боевики незаконных вооруженных формирований применили запрещенное «Минском» тяжело вооружение. Под обстрел также попали расположения сил Операции объединенных сил вблизи Широкино, Водяном, Ломакино, Песках, Новотроицкого, Пищевика, Чермалыка, Красногоровки, а также Новомихайловки. Помимо этого оккупационные войска терроистов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Травневого, Зайцево, Новгородского, Шум и Новолуганского.