«Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители

11.07.2019 21:25

Свидетели происходящего утверждают, что обстрел оккупированного боевиками «Донецкой народной республики» города Горловки продолжается со вчерашнего вечера, 10 июля. Началось все примерно в 22 часа по киевскому времени. Боевики вели обстрелы на протяжении всей ночи. В какое-то время был незначительный перерыв, после которого, с 05:00, 11 июля террористы продолжили «ложить снаряды» по городу.



Как информирует replyua.net, о происходящей в Горловке ситуации рассказали местные жители в своих аккаунтах в «Твиттер». В частности, согласно публикациям горожан, вблизи Курганки, Бессарабки, Гольмы, Глубокой, а также Комсомольца слышны сильные взрывы и работа запрещенного калибра.



В своих сообщениях жители Горловки пишут: «Диван дрожит, как в тракторе! Гольма, так страшно, так сильно гремит, такого еще, наверное, не было!», «Полный пипец в Калиновке», «Просто ужас какой-то в Гольме», «Такого не было очень давно, не знаешь даже, что ожидать», «Вот тебе и переимирие», «Ртутный, невероятно громко все». Выяснилось также, что своими обстрелами террористы Донбасса перебили в районе Глубокой газовую трубу. По словам местного населения, из-за сильнейших обстрелов они не могли спать всю ночь.