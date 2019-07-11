- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»11:03
- «Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса10:45
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин10:11
- Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА10:00
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО09:00
- «Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины08:46
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
«Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко освободил от наказания военных преступников
Народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebookнапомнил о годовщине большой трагедии на Донбассе. Он рассказал о большой лжи бывшего президента, которой тот решил завоевать популярность украинцев.
В 2014 году российские оккупанты устроили масштабную атаку на позиции ВСУ. Во время обстрела путинские артиллеристы убили десятки украинских военнослужащих. При этом защитники Украины не смогли достойно ответить из-за приказа командования.
«Зеленополье. В этот день, 11 июля 2014 года, украинская армия, которую выдвинули на перекрытия украинской границы, подверглась массовому обстрелу реактивной артиллерии с территории РФ. Погибло 36 человек (по официальным данным) и уничтожено масса техники. Украинским артиллеристам запретили стрелять в ответ», — написал Семен Семенченко.
Нардеп отметил, что после жуткой трагедии Петр Порошенко выступил с яркой речью. Верховный главнокомандующий дал украинцам обещание, которое в итоге не выполнил. А все виновные в смертях бойцов ВСУ остались безнаказанными:
«Несмотря на то, что обстрел осуществлялся с территории РФ кадровыми российскими военнослужащими, президент Порошенко назвал виновными «сепаратистов». «За каждую жизнь наших военных боевики заплатят десятками и сотнями своих. Ни один террорист не избежит ответственности, каждый получит по заслугам». Порошенко соврал. Почти через два месяца были подписаны первые Минские соглашения. За них Порошенко взял обязательства амнистировать «террористов» и «боевиков», которые должны были «заплатить десятками и сотнями своих жизней».
По словам автора, правоохранители до сих пор не выяснил, кто приказал отправить технику и солдат в открытое поле. А два месяца спустя начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, якобы, договорился с российскими генералами о «зеленом коридоре» для выхода украинских войск из Иловайска. Там бойцов ВСУ снова «расстреливали как в тире кадровые российские военнослужащие». Руководитель Генштаба заявил, что доверял россиянам.
«После Зеленополья, Ил-76, оккупации Крыма. Доверял. А через полгода тот же Муженко заявил, что «российская армия не воюет на Донбассе». Сегодня годовщина расстрела украинскцев в Зеленополье. Вспоминайте ее когда вы услышите очередные крики о реванше. От тех кто сдавал Независимость Украины в далеком 2014 Вспоминайте ее когда с вами захочет «поговорить» РФ на очередном телемоста. Царство небесное погибшим украинским воинам», — подытожил Семен Семенченко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Иловайск, трагедия, военные, Порошенко
- "Не там ищем", - Нусс заявил, что виновника иловайской трагедии нужно искать в Кремле
- Причинами потерь Иловайской трагедии стало прямое вторжение российских войск в Украину
- Семенченко вступает в новый бой за Иловайск
- На следствие по "Иловайской трагедии" уже два года оказывается давление - бывший нардеп
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»11:03
- «Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса10:45
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин10:11
- Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА10:00
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО09:00
- «Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины08:46
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора21:38
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- Для Ангелы Меркель изменили процедуру официальных встреч21:03
- Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел20:40
- Зеленский уволил очередного начальника СБУ20:20
- Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям и повысить зарплату учителям20:02
- Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду19:30
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Правительство требует от Нафтогаза снижения цены на газ в июле19:00
- Родители будут сами решать, перейдут ли их дети в следующий класс18:40
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО