«Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса

11.07.2019 10:45

На территории Луганской и Донецкой областей в то время, пока пророссийские одиозные политики поднимают вопросы телемоста с агрессором, продолжается активная фаза войны. В частности, в Интернете были обнародованы кадры последствий одного из боевых столкновений между украинским защитниками и боевиками НВФ Донбасса.



Как информирует replyua.net, один из бойцов Вооруженных сил Украины «Позывной Колым» на своей странице в социальной сети «Твиттер» опубликовал весьма ужасающие снимки, свидетельствующие обо всей серьезности ситуации на Донбассе. В частности, он обнародовал фотографии последствий удара террористических сил «ЛДНР» по позициям бойцов ВСУ. Украинский военный при этом отметил, что во время того, как «шестерки» Кремля и предатели Украины пытаются организовать телемост с Россией, на передовой Вооруженные силы Украины каждый день ведут боевые действия с оккупантами.

В частности, боец также прикрепил три фотографии, на которых изображены последствия прямого попадания в блиндаж украинских воинов. В результате произошедшего один из защитников украинского государства получил тяжелые ожоги.

