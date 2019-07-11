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Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»
Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, подконтрольных НВФ «ДНР», зафиксированы не слишком большие очереди. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Так на Бахмутском направлении в 09:20 собралось около 170 авто и 450 человек пешей очереди:
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.20 на пункте пропуска 170 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»
При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил сегодня пропускают по 6 машин в 10- 15 минут:
«На Каргиле в Украину в 5−30 на спуске с моста. Сейчас на мост уходит края не видно. Пускают по 6 машин в 10 — 15 мин. За 35 мин 3 раза запустили»
«5.20 основная середина моста, льгота почти до моста»
На КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении сегодня довольно много машин:
«Еленовка как всегда. 4й пластиковый горшок.
Льготы почти второй»
На Мариупольском направлении в Гнутово сегодня из-за обстрела на Октябре прерывали пропуск машин около 08:00, однако уже около 10: 00 работа КПВВ возобновилась:
«На октябре тихо машин штук 70»
«Октябрь в Украину общая до знака (дом), льгота до предупреждения о минах. Пускают примерно по 3 машины с общей и со льготной»
«Ехали на Гнутово, в 8.15 не доезжая 0 го ДНР нас остановили. Дальше не пускают, сказали идет обстрел»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, КПВВ
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