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Боевики «ЛНР» перемещают тяжелое вооружение РСЗО, гаубицы, САУ и танки
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области перемещают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, гаубицы, танки и другое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«5 июля по доступным Миссии данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; неустановленного типа) на полигоне рядом с н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).
5 июля по доступным Миссии данным воздушного наблюдения зафиксировано наличие 10 самоходных гаубиц (неустановленного типа), 12 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) и 10 танков (неустановленного типа) на полигоне неподалеку от Миусинска.
7 июля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») в жилом районе к югу от н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; 50 км к западу от Луганска).
8 июля Наблюдатели видели 1 танк (неустановленного типа) на прицепе-платформе в н. п. Михайловка (31 км к западу от Луганска).
8 июля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 11 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ примерно в 2 км к северо-востоку от н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)».
Кроме того, боевики «ДНР» перемещают танки на прицепах-платформах: «8 июля члены патруля Миссии видели 1 танк (Т-72) на прицепе-платформе возле н. п. Углегорск (49 км к северо-востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, танки, РСЗО "Град", САУ
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