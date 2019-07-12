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Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО
Бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги на временно оккупированном Донбассе успешно ликвидировали беспилотник (БПЛА) террористов. Украинские бойцы "Азова" сбили вражеский летательный аппарат типа "Элерон-3" оккупантов РФ на передовой в районе Светлодарской дуги, передает "Диалог.UA".
Известно, что данный БПЛА производится с 2013 года исключительно в России, в городе Казани. Этот беспилотник предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии. "Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - подчеркивают бойцы ООС.
В "Азове" установили, что БПЛА именно такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными "Круглый" и "Максон" и во время обстрела мирных домов Новолуганского. "По оперативным каналам была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр была осуществлена его вынужденная посадка", - говорится в сообщении.
Техническая разведка "Азова" получила из БПЛА сведения об особенностях его применения, о телеметрии, месте старта аппарата и лицах, которые его обслуживают.
Теги: Донбасс, беспилотник, батальон "Азов", Светлодарская дуга
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