Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО

12.07.2019 17:08

Бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги на временно оккупированном Донбассе успешно ликвидировали беспилотник (БПЛА) террористов. Украинские бойцы "Азова" сбили вражеский летательный аппарат типа "Элерон-3" оккупантов РФ на передовой в районе Светлодарской дуги, передает "Диалог.UA".

Известно, что данный БПЛА производится с 2013 года исключительно в России, в городе Казани. Этот беспилотник предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии. "Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - подчеркивают бойцы ООС.

В "Азове" установили, что БПЛА именно такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными "Круглый" и "Максон" и во время обстрела мирных домов Новолуганского. "По оперативным каналам была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр была осуществлена его вынужденная посадка", - говорится в сообщении.

Техническая разведка "Азова" получила из БПЛА сведения об особенностях его применения, о телеметрии, месте старта аппарата и лицах, которые его обслуживают.