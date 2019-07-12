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Архив - Донецкая область

Члены НВФ обстреляли агропредприятие на Донбассе

12.07.2019 09:12
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Члены НВФ обстреляли агропредприятие на Донбассе

Вечером 10 июля вблизи поселка Новолуганское Донецкой области подразделения НВФ обстреляли предприятие Бахмутский аграрный союз.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

11 июля наблюдательная группа Совместного центра контроля и координации прекращения огня зафиксировала последствия обстрела. По данным штаба, противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм с направления неподконтрольной Украине Горловки. На месте обстрела на сельскохозяйственном поле военные обнаружили две огромные воронки, от взрыва артиллерийских снарядов.

В результате обстрела был поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса предприятия.

Как стало известно, пострадавших среди сотрудников нет.



Теги: Донбасс, Горловка, предприятие, обстрел, СЦКК, Новолуганское, НВФ, ООС
 
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