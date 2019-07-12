- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском13:45
- Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь13:04
- Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык12:30
"ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
Гибридная армия России в соцсетях хвастается собственным преступлением - ударами по окраине Марьинки реактивной установкой разминирования УР-83.
Кадры удара обнародовала в Facebook пресс-служба 24-й ОМБр ВСУ им. Короля Даниила, передает "Диалог.UA".
Террористы "ДНР" в соцсетях распространяют видео, в котором бьют по окраине Марьинки. На кадрах видно, что удар террористы наносят с жилых районов Александровки. При этом они дико орут и смеются. "Ихаааа! Доброе утро! Ихааа! Ииии", - кричат террористы, радуясь уничтожению домов гражданских.
"За кадром слышно, насколько неадекватны поведение российских наемников и их реакция на собственные преступления, которых уже насколько много, что они их и не пытаются их скрывать", - отмечают в 24-й ОМБр. Они надеются, что данные кадры увидят в первую очередь граждане ОРДЛО и сделают для себя выводы.
Уже опознано оружие, которым оккупанты ударили по Марьинке. Это оказалась реактивная установка разминирования УР-83. Подрыв заряда аналогичен применению авиабомбы мощностью примерно в 1 тонну.
Примечательно, что террористы в соцсетях хвастались, как били установкой УР-83. Но они скромно умолчали, что их целью стали дома гражданских. По версии "ДНРовцев", били они по позиции ВСУ.
Теги: Россия, Донбасс, Марьинка, ракеты, обстрел, ДНР, ВСУ, наемники, соцсети
- Басурин пообещал вернуть на Донбасс 100 тысяч наемников РФ и просчитался - боевики осадили спикера
- Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО
- Подлая провокация боевиков "ДНР": ГПСУ о жертвах ночного обстрела пункта "Майорское"
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском13:45
- Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь13:04
- Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык12:30
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины20:58
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент19:01
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией18:10
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- 24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному17:28
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО