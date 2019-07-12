"ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83

12.07.2019 07:30

Гибридная армия России в соцсетях хвастается собственным преступлением - ударами по окраине Марьинки реактивной установкой разминирования УР-83.

Кадры удара обнародовала в Facebook пресс-служба 24-й ОМБр ВСУ им. Короля Даниила, передает "Диалог.UA".

Террористы "ДНР" в соцсетях распространяют видео, в котором бьют по окраине Марьинки. На кадрах видно, что удар террористы наносят с жилых районов Александровки. При этом они дико орут и смеются. "Ихаааа! Доброе утро! Ихааа! Ииии", - кричат террористы, радуясь уничтожению домов гражданских.

"За кадром слышно, насколько неадекватны поведение российских наемников и их реакция на собственные преступления, которых уже насколько много, что они их и не пытаются их скрывать", - отмечают в 24-й ОМБр. Они надеются, что данные кадры увидят в первую очередь граждане ОРДЛО и сделают для себя выводы.

Уже опознано оружие, которым оккупанты ударили по Марьинке. Это оказалась реактивная установка разминирования УР-83. Подрыв заряда аналогичен применению авиабомбы мощностью примерно в 1 тонну.

Примечательно, что террористы в соцсетях хвастались, как били установкой УР-83. Но они скромно умолчали, что их целью стали дома гражданских. По версии "ДНРовцев", били они по позиции ВСУ.