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Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь

12.07.2019 13:04
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Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь

Новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко готов задуматься о переносе столицы подконтрольной части Донецкой области из Краматорска в Мариуполь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом вчера, 11 июля, он сообщил в Мариуполе.
«Это не губернаторы выбирают [город]. А это особенности, связанные с логистикой и с особенностями проведения операции Объединенных сил. Это не просто так, что кому-то захотелось, и выбрали Краматорск. Этому есть логичное объяснение. Если какие-то предложения будут, естественно, я их рассмотрю», – сказал новый глава Донецкой областной госадминистрации.



Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, столица, Донетчина
 
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