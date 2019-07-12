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«Какие-то проблемы»: в Донецке перекрыто движение возле гостиницы «Донбасс-Палас», стоит авто «разминирование»
12.07.2019 11:33
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают, что в центре города возле гостиницы «Донбасс-Палас» что-то случилось, так как рядом со зданием стоит машина «разминирование», а члены НВФ направляют людей в обход.
Дончане предполагают, что, вероятно, в ОРДО прибыли какие-то «важные лица:
«Какие то проблемы у гостиницы Донбасс-Палас, рядом стоит машина „разминирование“, полицаи направляют людей в обход»
«Шишки приехали…»
«кто-то приехал?»
В то же время, какой-либо официальной информации по данному вопросу нет.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, авто, гостиницы, Донбасс Палас, разминирование, соцсети
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